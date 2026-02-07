冬型の気圧配置により、日本海側を中心に明日にかけて大雪となる見込みです。青森では雪が舞う中、投票所の設営が行われました。一方、関東地方でも各地で雪が降っています。青森県では強い冬型の気圧配置の影響で各地で断続的に雪が降り、ふぶく時間帯もありました。こうしたなか、青森市では投票所の設営のために職員が訪れますが…青森市の職員「車が入れるんですが、今年は無理ですね。掲示板もないですね。埋まっちゃっている