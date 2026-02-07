きょうの県内は雪が降っているところが多くあすは警報級の大雪になる恐れがあります。今後の情報に注意してくださいきょうの県内は気圧の谷の影響を受け今夜は広い範囲で雪が降る見込みです。あすは冬型の気圧配置が強まり強い寒気が流れ込む見込みで県内では警報級の大雪となる恐れがあります。あす午後6時までの24時間に降ると予想される雪の量は平野部で50センチ山間部で70センチです。あす未明から夜遅くにかけて大雪による交