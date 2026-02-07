◇明治安田J1百年構想リーグ開幕節鹿島1（4PK5）1FC東京（2026年2月7日味の素スタジアム）昨季王者の鹿島は1―1から突入したPK戦の末、FC東京に敗れた。前半41分にMF三竿が得点機会阻止で一発退場。直後に1点ずつを取り合って折り返した後半は、一人少ない状況でシュート数1―10と防戦一方。GK早川やDF植田を中心に耐え切ったが、PK戦で苦杯をなめた。鬼木達監督は「守備のところは非常に集中力があった。アウェーで