太平洋戦争中に水没した山口県宇部市の長生炭鉱で、犠牲者の遺骨の収容に向けて潜水中のダイバーが心肺停止の状態になり、死亡しました。今回の遺骨収容の調査は市民団体が3日から行っているものできのうから海外のダイバーも参加しました。会によりますときょう（7日）は3人が作業し、午前11時40分ごろ、1人がけいれんを起こしたということです。ダイバーは台湾から参加のウェイ・スーさんで、心肺停止の状態で病院に運ばれ、その