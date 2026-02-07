プチプラ＆ハイコスパ商品で有名なコスメブランド「ちふれ」は、2026年2月1日から「ちふれ ラスティング リップスティック」を順次販売中です。それに伴い、1月末で生産終了となったリップもあります。SNSでは「ショックすぎる」「ちふれの300円リップ廃盤？！？！」「さよなら...激安リップ...」など、驚きの声が上がっています。新リップは880円以下は生産終了のリップ＆ケースです。・「ちふれ 口紅（詰替用）」118 ピンク系、1