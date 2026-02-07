2月7日、ららアリーナ TOKYO-BAYで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B1リーグ戦」の第22節が開催された。東地区2位の千葉ジェッツと、同4位のアルバルク東京による注目の上位対決は、最終盤までもつれる激戦の末、A東京が75－73で競り勝ち、7連勝を達成した。 第1クォーター、A東京は安藤周人やライアン・ロシターの得点で先行。千葉Jのディー・ジェイ・ホグらに応戦さ