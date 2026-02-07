「BCN AWARD」は、家電量販店などから集計している実売データ（POSデータ）をもとに、部門ごとに年間販売数量累計1位のメーカーを称える制度。前年の実績に基づくため、「BCN AWARD 2026」の対象期間は2025年1月〜12月となる。26年1月19日に発表した「BCN AWARD 2026」から、本記事ではAndroidスマートフォンを取り上げ、No.1メーカーや市況について解説する。「Androidスマートフォン部門」でAWARDを獲得したのはSAMSUNGだった。