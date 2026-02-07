どんな時も絵になる男だ。Jリーグの英語版公式アカウントが２月７日に更新。「キングカズ、58歳で先発出場。プロ41年目、現役続行中」と綴り、J３福島に所属する三浦知良の渋いショットを公開した。黒のコートにサングラス、両手に黒の手袋。ネクタイはグレーだ。ビシッと決めた姿に、「カッコいいが過ぎるのよ」「かっこよすぎる こんな58歳、他にはいない！」「ゴッドファーザーかよ」「ゴッドファーザーが聴こえてくるぜ