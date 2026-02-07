【デジタルギアを連れてワーケーションしよう！・13】皆さんは仕事でどんなPCを利用していますか？ Windows、Mac。まあそうですよね。僕はChromebookを選んだのですが、なかなかこれが便利なんですよ。●大寒波の八ヶ岳！寒さは厳しいけど冬もいいですよ1月下旬、この冬最強という大寒波がやってきました。僕が暮らす八ヶ岳南麓では最低気温マイナス10℃。最高気温も氷点下という真冬日が続きました。寒さは厳しいのですが、冬