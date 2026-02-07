2026年２月７日に開催されたJ１百年構想リーグEASTの第１節で、FC東京が鹿島アントラーズにPK勝ちを収めた。44分に遠藤渓太のFK弾で先制しながらも直後の45＋１分に追いつかれた結果、PK戦へ。ひとり失敗の鹿島に対し、FC東京は５人全員が成功させた。PK戦で最後のキッカーを務めたのが、現役日本代表で途中出場の佐藤龍之介だった。キッカー５番手は志願ではなく、決められたものだった。「『５番目かあ』と（苦笑）。蹴るだ