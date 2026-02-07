【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2月8日放送の日本テレビ『スクール革命！』（毎週日曜 11時45分～）では、5対5のチームに分かれ知力・体力・心理戦を5人が団結して競う好評企画「スクラム5」がオンエアされる。 ■道枝駿佑は内村先生率いる「内村チーム」に参加 今回は、Hey! Say! JUMP山田涼介に憧れて芸能界入りをしたなにわ男子・道枝駿佑が初参戦。内村先生率いる「内村チーム」に