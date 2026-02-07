山口県内の高速道路は8日、大雪の影響で通行止めとなる可能性があります。NEXCO西日本によりますと、中国道の山口IC～小月IC、山陽道の岩国IC～山口JCT、宇部JCT～下関JCTの区間は、8日午後3時ごろ、通行止めとなる可能性があります。気象状況によっては、時間が前倒しとなる可能性もあるということです。国土交通省中国地方整備局によりますと、現在のところ、山口県内の国道は通行止めの予定はないということ