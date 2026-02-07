中国メディアの環球時報は2日、「チャイナスピードが世界の自動車製造業を変革」とする英メディア、AMSマガジンの記事を紹介した。記事はまず、「中国の電気自動車（EV）参入企業と既存のOEMメーカーは、ギガキャストや垂直統合、製品サイクルの高速化を通じて自動車製造を再定義し、世界のライバルに適応を迫っている」と伝えた。そして「老舗グローバル企業の多くは、主に合弁事業を通じて中国で事業を展開してきたが、現地メー