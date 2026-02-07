生活家電などを手がけるシロカ（東京都千代田区）は、「温度調節電気ケトル SK-D271」を2026年2月7日に発売。乳児のミルクや白湯作りに便利「煮沸モード」60度〜100度まで1度単位で自由に温度を設定でき、頻繁に使用する好みの温度を「お気に入りボタン」に2つまで登録可能。飲み物の種類や湯沸かしの用途、家族それぞれの好みに合わせた温度をワンタッチですぐに呼び出せる。細く真っすぐ注げる「細口ノズル」を採用。カップ1杯分