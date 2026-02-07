オリックスの紅林弘太郎がキャンプ地の宮崎で24歳のバースデーを迎えた。練習のアップ時から球場の電光掲示板にメッセージが流れ、BGMにはバースデーソングが流れるなど、祝福ムード一杯で始まった一日。メニューを終えた紅林は「今年は突き抜けるという意味で、今までは微妙な成績というか、替えが効く選手だった。結果とか何本打つとかにとらわれずに。技術やメンタルを上げれば結果はついてくる」と決意を語った。それで