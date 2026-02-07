ラグビーのNTTリーグワン1部第7節第1日は7日、東京・駒沢陸上競技場などで行われ、埼玉がBR東京を13―6で下し、7戦全勝とした。3連覇を狙うBL東京は三重に38―44で負け、5勝2敗となった。東京ベイは浦安に48―14、神戸は静岡に60―45で勝ち、それぞれ6勝1敗とした。横浜はトヨタを20―14で破り、初勝利を挙げた。