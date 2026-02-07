モンクレールの衣装を着用して入場行進するブラジル代表団＝6日、イタリア・コルティナダンペッツォ（ゲッティ＝共同）【サンパウロ共同】人気ブランド「モンクレール」が約60年ぶりに五輪の舞台に帰ってきた―。6日にイタリアで開かれたミラノ・コルティナ冬季五輪開会式で、ブラジル代表団が衣装を着用して参加した。ブラジルメディアによると、モンクレールが五輪で代表団にウエアなどを提供するのは、1968年のグルノーブル