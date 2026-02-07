7日未明、静岡・伊豆市の店舗兼住宅に男2人が押し入り、現金が入った小型の金庫などが奪われる強盗事件がありました。警察が2人の行方を追っています。7日午前2時50分ごろ、伊豆市修善寺で「知らない男が家に入ってきて金庫を取られた」と90代の女性から通報がありました。警察によりますと、男2人が店舗兼住宅に押し入り2階で寝ていた女性に「金を出せ」などと脅した上、現金約20万円が入った小型の金庫などを奪い逃走したという