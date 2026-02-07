ソフトバンクのジーター・ダウンズ内野手（２７）が宮崎春季キャンプ（生目の杜運動公園）の７日、チームに合流した。「本当に寒かった」と、１年ぶりの宮崎を肌で体感。それでも「しっかり体も動いた。徐々に慣れていけばいい」と前を向いた。３月開催の第６回ＷＢＣにニカラグア代表で出場することが正式に決まった。自身はコロンビア出身だが、今回は父親の母国でプレーする。「とても貴重な経験になると思う。しっかり準備