お笑いコンビ「千原兄弟」の千原せいじが７日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「せいじんトコ」を更新した。この日は先輩芸人の木村祐一をゲストに迎えトークを繰り広げた。動画冒頭で、せいじは「めちゃめちゃ先輩（のゲスト出演）が久しぶりで、なおかつ俺、印象悪いのが地べたをはってる。誰も出てくれないんですよ。僕、今ね、すごい好感度低いんで」とボヤいた。オファーを二つ返事で受けたという木村は「後輩の言