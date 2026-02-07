京都5Rの電光掲示板に表示された「クビ、クビ、クビ…」7日の中央競馬でサラリーマンが震撼する珍事が起こり、ネット上で「みんなクビ明日から無職」と話題になっている。発端となったのは京都競馬5R・3歳未勝利（芝1600メートル）。1番人気のサッポロイクコが直線追い込み、1分35秒2で勝ったが、注目されたのは2着以下の着順だ。なんと2着から9着まで「クビ、クビ、クビ、クビ、クビ、クビ、クビ、クビ」となったのだ。競