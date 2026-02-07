TBSの山形純菜アナウンサー(31)が6日、自身のインスタグラムを更新。カジュアルな私服姿を公開した。 【写真】モデルのような私服姿  「ずーっと行きたかった場所に！海鮮丼もソフトクリームも美味でした～」と投稿し、ダウンジャケットにミニスカート、ニーハイブーツ、黒タイツというコーデで、ソフトクリームを手に笑みを浮かべる写真などを掲載。バックの建物