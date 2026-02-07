8日(日)は強烈な寒気の影響で大雪のピークとなりそうです。JPCZ(日本海寒帯気団収束帯)に伴う活発な雪雲が流れ込む近畿北部や山陰では平地でも短時間で積雪が増える恐れがあります。普段雪の少ない関東や東海、近畿、四国など太平洋側でも大雪となる所があるでしょう。交通障害に注意、警戒が必要です。来週半ばには寒気は撤退し、一気に暖気が流れ込むでしょう。8日(日)が大雪のピーク日本付近は9日(月)にかけて冬型の気圧配置と