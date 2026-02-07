FC東京は鹿島に1-1からPK戦の末に勝利FC東京の日本代表DF長友佑都が2月7日、東京・味の素スタジアムで行われた明治安田J1百年構想リーグEASTの鹿島アントラーズ戦に先発し、新境地を切り開いた。6月の北中米ワールドカップでは自身5大会目のW杯出場を目指す長友。昨年は右サイドバックで出ることが多かったが、この日は本来の左で先発。前半40分には左サイドのクロスからMF遠藤渓太の決定機を演出するなど、積極的に攻撃参加。