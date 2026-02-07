中日・井上一樹監督が７日、沖縄。北谷キャンプの練習後に取材に応じた。松山晋也投手がライブＢＰで打者と対戦。育成選手の福元悠真外野手と育成ドラフト３位の三上愛介外野手（四国ＩＬ・愛媛）に計３０球を投じた。今キャンプ初のシートノックも実施。新助っ人のミゲル・サノー内野手が一塁に入り、昨季は主に一塁を守ったジェイソン・ボスラー内野手が三塁に入った。以下は井上監督の主な一問一答―松山がライブＢＰ「めっ