阪神の宜野座キャンプで7日、シート打撃が行われ、木浪聖也内野手（31）が2安打を放ち、猛アピールした。1打席目は湯浅から左前打、2打席目は早川から左中間への二塁打を放った。今春キャンプは具志川スタートとなり、若手選手らと汗を流してきた。「バッティングであったり、守備であったり、色々テーマを持って毎日取り組んできた。それと実戦はまた違う話で、どうなるかなと思っていたけど、今日は良かったと思います」と