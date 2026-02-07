女優の大友花恋（26）が、6日深夜放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0時53分）に出演。゛健康オタク゛ぶりを話した。お笑いコンビ、くりぃむしちゅーの有田哲平（55）、女優鈴木亜美（43）TRFのDJ KOO（64）が東京・麻布十番を待ちブラ。有田と鈴木に健康法を聞かれた大友は「私結構、健康オタクというか、そういうのすごい好きなんです」と話した。「朝晩で、決まったサプリメントとりんご酢を飲んだり、ジムとか