衆議院選挙の投票日をあすに控え、県内の各選挙区では候補者たちが朝から街頭に立ち支持を訴えています。今回の衆議院選挙には富山1区に4人、2区に2人、3区に4人の合わせて10人が立候補しています。解散から投開票までの期間が戦後最も短い超短期決戦となった今回の選挙戦。最終日のきょう、候補者は街頭でマイクを握り懸命に支持を呼びかけました。また、投票日をあすに控え、県内各地で投票所の設営が進められました。このうち、