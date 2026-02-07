映画「ブルーロック」（瀧悠輔監督）製作報告会が7日、都内で開かれた。劇中で千切豹馬を演じた、なにわ男子の高橋恭平（25）は、メンバーの藤原丈一郎（29）が走りに付き合ってくれ、サッカーボールをプレゼントしてくれたこと、道枝駿佑（23）からもリフティング用のボールを贈られたと明かした。高橋恭は「元々、大好きな原作で、メチャクチャ読ませて頂いた。1番、大好きな推しの役を演じさせて頂くと聞いた時、僕で良いのかな