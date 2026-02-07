LCCなのになぜ深夜早朝じゃない？ ジェットスター新路線の“したたかな”計算ジェットスター・ジャパンが2025年12月18日、新たに「成田〜高雄（台湾）」線へ就航を開始しました。【お、いい時間かも！】これが「ジェットスターの高雄線」運航ダイヤですLCC（格安航空会社）というと深夜早朝の「超閑散ダイヤ」をイメージしがちですが、この新路線の成田発は午前9時25分。なぜLCCなのに深夜早朝ではないのでしょうか。そもそ