トカラ列島の特産品や工芸品を集めたイベントが開催され、多くの人で賑わいました。鹿児島市のよかど鹿児島で開催された「FUN TOKARA」。2025年トカラ列島近海で地震が相次いだ際、十島村には多くの支援が寄せられました。この支援の輪を今後もつなげ、トカラ列島のファンを増やそうと会場には島の特産品や工芸品などが並びました。（来場者）「トカラ列島には行ったことないから行きたい。行きます」（宝島から出展）「これ