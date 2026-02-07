兵庫県香美町では国際ルールにのっとった恒例の雪合戦の大会が開かれました。この雪合戦大会は雪を観光資源にし町の魅力をＰＲしようと香美町などが企画。今年で２６回目を迎えます。ひとチーム７人制で、一般・ジュニアの２部門に３２チームが参加。国際ルールにのっとって公式球を投げ合い、制限時間内に先に相手チームのフラッグを取るか、球に当らずに残った選手の数が多い方が勝ちです。「こんなに雪が降ってるなかで