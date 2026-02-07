2月14日のバレンタインデーにあわせて、期間限定のチョコレートが多数登場しています。ラーメン専門店のMENSHOでは2026年2月1日(日)から2月14日(土)までの2週間限定メニューとして「京鴨と宇治抹茶のチョコらぁ麺」が登場。抹茶を使った緑色のスープにカカオを練り込んだ茶色の麺を合わせてるとのことで、果たしてどんな味なのかを実際に食べて確かめてみました。本日2/1より、バレンタイン限定『京鴨と宇治抹茶のチョコらぁ麺』を