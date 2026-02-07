２月８日は衆議院選挙の投票日です。大阪市内では投票所の設営作業が行なわれました。大阪市中央区にある中学校では、投票箱が次々に運ば込まれ、職員らが投票所の設営作業に追われました。今回の衆院選は、解散から投開票までの期間が１６日という戦後最も短い選挙戦となりましたが、大阪府選挙管理委員会によりますと、６日までの１０日間で衆院選の期日前投票に行った人は２年前の選挙の同じ時期に比べて２０万人近く多く