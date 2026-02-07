8日も日本付近は冬型の気圧配置が続く見通しです。7日は四国や関東などの太平洋側の地域でも雪の降った時間帯がありましたが、8日はさらに強い寒気が流れ込み、広い範囲で雪となりそうです。中国・四国や近畿、北陸から北の日本海側では雪が降り、山陰から北陸を中心に降り方の強まる所もあるでしょう。大雪による交通障害に注意・警戒してください。また、九州や東海、関東甲信は雲が多く、午前中を中心に雪や雨の降る所がある見