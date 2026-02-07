なにわ男子の高橋恭平が７日、都内で映画「ブルーロック」（８月７日公開、瀧悠輔監督）製作報告会に出席した。累計５０００万部突破の人気サッカー漫画を実写化。日本をＷ杯優勝に導くストライカーを育成するため、全国から集められた３００人の高校生フォワード（ＦＷ）たちが熾烈（しれつ）なサバイバルを繰り広げる。高橋は本作で、千切豹馬（ちぎり・ひょうま）役を演じる。元天才ＦＷで中性的な美貌が特徴のスピードス