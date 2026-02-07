◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１節ＦＣ東京１―１（ＰＫ４―５）鹿島（７日・味の素スタジアム）シーズン移行に伴い、６月まで行われる特別大会「明治安田Ｊ１百年構想リーグ」の開幕節が行われ、昨季王者の鹿島は１―１で９０分間を終えたＰＫ戦で４―５で敗れ、規定によりＰＫ負けで獲得勝ち点１となった。＊＊＊昨季のＪ１ＭＶＰ・ＧＫ早川友基にとっては、満足いく開幕戦とはならなかった。退場で１人少