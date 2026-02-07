国際相撲大会「第16回白鵬杯」が7日、東京都江東区のトヨタアリーナ東京で行われ、約20カ国の子供ら約1300人が参加した。主催する大相撲の元横綱・白鵬の白鵬翔さん（40）は「相撲をやる子は未来の宝だと思っている。白鵬杯で国と国、人と人でつながり、交流ができます。そういった積み重ねが世界平和につながればと思う」と話した。昨年6月の日本相撲協会退職後では初開催となった。同大会は、白鵬さんが現役だった10年度に