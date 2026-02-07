サッカーＪ３・福島ユナイテッドＦＣに所属する元日本代表ＦＷ三浦知良が７日、甲府市のＪＩＴリサイクルインクスタジアムで行われたヴァンフォーレ甲府との百年構想リーグ開幕節に先発出場した。Ｊリーグ公式戦の出場は２０２１年以来、５年ぶり。５８歳１１か月１２日での出場は、同年に自身が打ち立てたＪリーグ公式戦最年長出場記録の５４歳２か月２３日を大幅に更新した。三浦は今季、期限付き移籍で福島に加入し、Ｊリ