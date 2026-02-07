発生から4日目の埼玉県秩父市の山火事は延焼面積が115ヘクタールに拡大しています。【映像】消火活動の様子昼前から降り始めた雪の影響でヘリコプターによる放水が中止され、地上から消火活動が行われています。4日に秩父市浦山で発生した山火事は翌日にほぼ消し止められたと発表がありましたが、再び燃え広がりました。消防などによりますと、けさは午前6時ごろから自衛隊のヘリなどによる消火活動が始まりましたが、雪が