BBC制作の海外ドラマ『LORD OF THE FLIES / 蠅の王』がU-NEXTで独占配信決定。原作は、1954年の発表以来、世界中で読み継がれるノーベル賞受賞作家ウィリアム・ゴールディングの傑作小説。日本語吹替版キャストとして花澤香菜、沢城みゆき、田村睦心、佐倉綾音の出演が決定し、日本版キービジュアルも公開された。ウィリアム・ゴールディングの世界的文学作品をBBCが初のドラマ化原作は、1954年の発表以来、世界中で読み継がれるノ