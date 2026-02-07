山口県宇部市の長生炭鉱で遺骨収集に向けて潜水調査をしていたダイバーの男性が、意識不明で救急搬送され、その後、死亡しました。【映像】潜水調査中の現場の様子戦時中の水没事故で朝鮮半島出身者を含む183人が犠牲となった宇部市の「長生炭鉱」では、市民団体による遺骨の収集に向けた潜水調査が行われています。市民団体によりますと午前11時40分ごろ、台湾出身のダイバー、ウェイ・スーさん（57）がけいれんを起こして