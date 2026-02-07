お笑いコンビ「アンジャッシュ」の渡部建（53）が7日放送のニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショー」（土曜午後1時）にゲスト出演。番組リスナーのイジりにツッコミを入れた。伊達みきおは開始から「アンジャッシュの渡部さんが“急きょ”出演してくださいます。何か重要なお知らせがあるってことで、ざわついてるんですよね。ニッポン放送の入り口にも記者の皆さんが張り付いてるということで…」とイジった。渡部登