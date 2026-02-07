ソフトバンクの大津亮介投手（２７）が宮崎春季キャンプ（生目の杜運動公園）の７日、ブルペン投球を再開した。左足のコンディション不良のため４日から別メニュー調整。前日６日に立ち投げで状態を確認し、この日は捕手を座らせて６割程度の力感で１７球を投じた。右腕は「今後に向けての確認ですね。のんびりしていられない。ここから上げていきたい」と前を向き、問題なしを強調。その上で「ケガだけはしたくない。これ以上