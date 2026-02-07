あえて傷を見せる！？「金継」とは？金継ぎをした器は、まるで芸術作品にように美しい「金継ぎ」は、割れてしまった器や欠けた陶器を美しく修復する日本の伝統技術。壊れた部分を漆で接着し、そこに金粉などをあしらい、あえて「傷」を魅せることで、器に新たな命を吹き込みます。 ただ元に戻すのではなく「壊れたこと」を美しさとして受け入れ「欠けたところにこそ美が宿る」という価値観は、多様性の時代に寄り添っているのかも