【モデルプレス＝2026/02/07】7日、都内で実写映画『ブルーロック』（2026年8月7日公開）の製作報告会が行われ、主演を務める高橋文哉をはじめ、共演の櫻井海音、高橋恭平（なにわ男子）、野村康太、西垣匠、橘優輝、石川雷蔵、岩永丞威、櫻井佑樹、倉悠貴、そして松橋真三プロデューサーが登壇した。【写真】「ビジュ再現高い」「ブルーロック」主演・潔世一の実写ビジュアル◆実写映画「ブルーロック」キャスト集結累計発行部数5