【モデルプレス＝2026/02/07】俳優の竹内涼真が2月7日、自身のInstagramを更新。父親や、弟でアーティストの竹内唯人、妹でタレントのたけうちほのからとの家族旅行の様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】32歳人気俳優「かっこよすぎる」と話題の父親◆竹内涼真、家族旅行写真公開涼真は「Nakijin nago Love Our first trip together as three brothers was a great succes」とつづり、今帰仁村など旅行先の沖縄県で撮影した