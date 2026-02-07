俳優ハ・ジョンウが交際を認めたなか、浮上した“結婚説”について自ら口を開き、関心を集めている。去る2月6日、ハ・ジョンウは自身のSNSに「溶接用ゴーグル」という短い文章とともに、写真を投稿した。【写真】ハ・ジョンウの11歳下恋人とは公開された写真には、tvNの新ドラマ『韓国でビルオーナーになる方法』（原題）の本読みに参加したハ・ジョンウの姿が写っている。これは、女優兼インフルエンサーのチャ・ジョンウォンとの