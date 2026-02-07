7日、佐賀県白石町で開かれた体操教室には抽選で選ばれた約70人の小学生が集まりました。指導するのは体操競技のオリンピックメダリスト、橋本大輝選手です。マット運動や開脚飛びのコツを、実演しながら子どもたちに教えました。■橋本選手「お腹まで見たら地面を強くける。そうそう！手付いてね」この教室は、日本を代表する選手との交流で子どもたちに夢や希望を感じてもらうことや、体操競技の普及を目的に橋本選手が所属する