実写映画『ブルーロック』製作報告会が7日、都内で行われ、俳優・窪田正孝が“ブルーロック”プロジェクトの最高責任者・絵心甚八（えご・じんぱち）役を演じることが発表された。また、映画公開日がサッカー・ワールドカップイヤーである8月7日となることも明かされ、新たなティザービジュアル・特報映像も公開となった。【動画】絵心甚八役・窪田正孝も登場！実写映画『ブルーロック』特報映像公開本作は、累計5000万部を突